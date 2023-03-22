جهّزوا البشوت..تطورات جديدة في صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

البوابة – في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، حدثت المفاجأة الكبرى في صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الأول في نادي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو 2023، وسط تضارب الأنباء بشأن رغبة اللاعب بالتجديد أو الرحيل خاصة بعد تصرفات الجمهور الباريسي تجاهه وصيحات الاستهجان في المباراة الماضية في الدوري الفرنسي بعد الهزيمة أمام رين.

هل يرتدي ميسي البشت مرة أخرى مع الهلال السعودي؟

في الوقت الذي يقترب فيه عقده من الانتهاء مع النادي الباريسي، تلقى بطل كأس العالم 2022 عرضًا رسميًا ضخمًا من نادي الهلال لضمه لصفوف الفريق.

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وبحسب "سعودي سبورت"، كان تطبيق "المطار" الشريك الرسمي لنادي الهلال قد أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بعد نشر تغريدة عبر "تويتر" مرفقة بصورة مظللة للبرغوث الأرجنتيني، وكتب عليها: "حيّ الله ولدنا..جهزوا البشوت".

وتضيف التقارير أيضًا أن الأمر الذي زاد احتمالية اتمام الصفقة، هو أنه لا يمكن لأي جهة استخدام صورة الليو أو أي لاعب دون موافقته بسبب حقوق الملكية.

في ذات السياق، كانت هناك تقارير صحفية صباح الثلاثاء تتحدث عن اتفاق نادي الهلال مع ميسي للانضمام لصفوف الفريق في عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل 300 مليون يورو تقريبًا.