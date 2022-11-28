جيرو يتمنى تجنب مواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من مونديال قطر

تمنى أوليفييه جيرو هداف منتخب فرنسا حامل اللقب تجنب مواجهة المنتخب الأرجنتيني في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وضمن "الديوك" بلوغ الدور الثاني من المونديال القطري بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين ضمن دور المجموعات.

ماذا قال جيرو عن الأرجنتين؟

وقال هداف ميلان في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي: "يتكرر القول أن على من يريد التقدم في البطولات تخطي أي منافس يواجهه.

"لكن إذا تجنبنا الأرجنتين في دور الـ 16 سيكون ذلك أفضل بالنسبة لنا".

وسينهي الفرنسيون متصدرو المجموعة الرابعة مبارياتهم في دور المجموعات بملاقاة منتخب تونس، علماً بأن متصدر مجموعتهم سيلاقي ثاني المجموعة الثالثة في الدور المقبل وهو المركز الذي يحتله الأرجنتينيون حالياً.