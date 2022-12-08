حكم جزائري في طاقم تحكيم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وكرواتيا يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي كان من ضمنه حكم عربي يحمل الجنسية الجزائرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وهي أولى مباريات دور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

طاقم تحكيم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022

عين اتحاد الفيفا الحكم الجزائري مصطفى غربال حكم رابع في مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وكان غربال قد بدأ في عالم التحكيم الدولي في عام 2014.

وسبق أن تواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال خلال مبارتين في كأس العالم النسخة الحالية، الأولى أستراليا والدنمارك حكم ساحة في دور المجموعات، الثانية اليابان وكرواتيا حكم رابع في دور الـ 16، وها هو الآن حكم رابع للمرة الثالثة في مباراة البرازيل وكرواتيا في دور ربع النهائي.

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