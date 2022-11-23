حكم مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم في المجموعة الخامسة.

يترقب الجميع اليوم واحدة من أقوى المواجهات في كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي والتي ستجمع بين ألمانيا واليابان لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إسبانيا وكوستاريكا.

حكم مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم السلفادوري إيفان سيسنيروس الذي بدأ مشواره في عالم التحكيم الدولي في عام 2018، وشارك في مسابقات من قبل مثل تصفيات أمريكا الشمالية الأولمبية، وبطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية.

وتم تعيينه اليوم لإدارة لقاء ألمانيا واليابان، التي ستنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، كأول مباراة ضمن المجموعة الخامسة، والتي سيليها مباراة أخرى لنفس المجموعة تجمع بين إسبانيا وكوستاريكا.

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