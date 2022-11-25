حكم مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثانية.

ينتظر اليوم عشاق الساحرة المستديرة مواجهة قوية تجمع بين منتخب إنجلترا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية على استاد البيت، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2013، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف المسابقات مثل كوبا أمريكا وكأس الليبرتادوريس وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وسينضم إلى الحكم الفنزويلي في طاقم التحكيم الحكم المساعد خورخي مارتينز، والحكم المساعد الآخر توليو سيدينو، والحكم الرابع ياماشيتا بوشيمي.

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