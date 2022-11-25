كأس العالم 2022: الإكوادور تفرض التعادل على هولندا

انتهت مباراة هولندا و الإكوادور بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022، ليخرج كلا الفريقين بنقطة واحدة، وتنتهي هكذا الحظوظ لقطر في إمكانية التأهل للدور المقبل.

ورغم التعادل الإيجابي والنقطة التي كسبتها الإكوادور، إلّا أنها خسرت هدافها في كأس العالم إينير فالنسيا الذي خرج مصابًا في نهاية أحداث المباراة وعلى ما يبدو أن الإصابة كانت قوية لأنه خرج على النقالة بواسطة الطاقم الطبي.

الإكوادور تفرض أسلوبها على هولندا وتنهي المباراة بالتعادل

تمكنت الإكوادور من تعديل النتيجة في مجريات الشوط الثاني، عن طريق اللاعب إينير فالنسيا الذي سجل الهدف في الدقيقة 49، ليصبح بعد هذا الهدف الثالث له في البطولة هداف كأس العالم 2022، ولكن الفرحة لا تكمل لأنه خرج مصابًا من المواجهة.

يشار إلى أن هولندا والإكوادور حاليًا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويليها في المركز الثالث السنغال برصيد 3 نقاط، والمنتخب القطري في المركز الأخير بصفر نقاط بعد الخسارة مبارتين متتاليتين.

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