حكم مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة لحساب المجموعة الثالثة.

يستعد العالم العربي اليوم لمشاهدة وتشجيع منتخب السعودية عندما يواجه منتخب الأرجنتين على ملعب "لوسيل" لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كلًا من المكسيك وبولندا.

وقد تكون أحد أبرز الاهتمامات لمشجعي الأخضر السعودي هو التعرف إلى حكم مباراة الأرجنتين والسعودية الذي تم تعيينه ليدير اللقاء المرتقب، وإلى بقية الطاقم التحكيمي.

حكم مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، وسينضم إليه في الطاقم التحكيمي مساعد الحكم توماس كلانسنيك وحكم الراية الآخر أندراز كوفاسيتش، والحكم الرابع ماجيتي نداي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم السلوفيني صافرة بداية مباراة الأرجنتين والسعودية في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر اليوم بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة هي beIN Sports HD 1 Max.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة