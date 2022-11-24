حكم مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل واللقاءات التي أدارها كحكم دولي.

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين منتخب الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية ستلعب اليوم على استاد المدينة التعليمية لحساب المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022.

حكم مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الدولي الفرنسي كليمون توربان والذي بدأ في عالم التحكيم عام 2005، وأدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات مثل دوري أبطال أوروبا وآخرها نهائي مدريد وليفربول الموسم الماضي، الدوري الفرنسي، دوري الأمم الأوروبية، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية، وغيرها من المنافسات الأخرى.

وسينضم إلى حكم الساحة كليمون توربان مساعد الحكم نيكولا دانو، ومساعد الحكم الآخر سيريل جرينيور، والحكم الرابع إستفان كوفاكس، بالإضافة إلى حكام الفار جيرو بريسارد، وبينوا ميلو.

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