تعرف على حكم مباراة المغرب وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

يدخل منتخب المغرب اليوم مواجهة مهمة أمام منتخب بلجيكا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022، ويطمح أسود الأطلس إلى تحقيق الفوز لزيادة فرص التأهل للدور الـ16، خاصة بعد التعادل السلبي أمام كرواتيا في أول مباراة، من جهة أخرى، يتطلع منتخب بلجيكا لحسم التأهل للدور المقبل من خلال الفوز على المغرب اليوم، بعد الفوز على كندا في أول مباراة بهدف مقابل لاشيء.

حكم مباراة المغرب وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة المغرب وبلجيكا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2014، وسبق له أن أدار العديد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات وأبرزها كأس العالم للأندية، والدوري السعودي، وتصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم للحكم المكسيكي في طاقم التحكيم، الحكم المساعد ألبيرتو مينديز، والحكم المساعد الآخر ميغيل باريديس، والحكم الرابع ياماشيتا يوشيمي، بالإضافة لحكام الفار فيرناندو راميريز ونيكولاس جالو.

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