حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب اليوم من قبل عشاق الساحرة المستديرة.

ومن المقرر أن يستضيف اليوم 10:00 مساءً بايرن ميونخ نظيره برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض البافاري على ملعب "أليانز أرينا"، وكلا الفريقين سيلعبان بروح قتالية حتى الدقيقة الاخيرة لحصد الثلاث النقاط والتربع على قمة المجموعة.

حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تم تحديده من قبل الاتحاد الأوروبي، ووقع الاختيار على الحكم الهولندي داني ماكيلي، وهو يبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل بوظيفة رجل شرطة بعيدًا عن كرة القدم والتحكيم.

داني ماكيلي حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم (المصدر: أ ف ب)

وكان الحكم داني ماكيلي قد أوكل إليه تحكيم عدد من المباريات الموسم الماضي، وأبرزها مباراة ريال مدريد التي فاز فيها على باريس سان جيرمان 3-1 في السانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة داني ماكيلي مساء اليوم الساعة 10:00 بتوقيت السعودية، وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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