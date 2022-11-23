حكم مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم مع بعض التفاصيل الخاصة به وأهم البطولات والمنافسات التي شارك وأدار اللقاءات خلالها.

لقاء مهم ينطلق اليوم على صعيد المجموعة السادسة يجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب كندا على استاد أحمد بن علي، حيث ستكون الفرصة متاحة لكلا الفريقين لتحقيق الثلاث النقاط وتصدر المجموعة في الجولة الأولى، خاصة بعد تعادل المغرب وكرواتيا اليوم بدون أهداف.

حكم مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الزامبي جاني سيكازوي، والذي سبق له وأن كان حكمًا في لقاء بلجيكا مع بنما في كأس العالم 2018 في روسيا، كما سبق للحكم الزامبي أن أدار مباريات في كأس الأمم الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا وكأس العرب.

وسينضم إلى جاني سيكازوي حكم الراية جيرسون دوس سانتوس، وحكم الراية الآخر أرسينيو مارينغولا، والحكم الرابع ياماشيتا يوشيمي، إلى جانب حكام الفار إيرنيستو أريفالو ونيكولاس جالو.

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