كأس العالم 2022: اليابان تعود أمام ألمانيا وتلحق بها خسارة تاريخية

قلب منتخب اليابان تأخره الألماني على التعادل بهدفٍ لمثله في المباراة المثيرة التي شهدها ستاد خليفة الدولي اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

هيمن "المانشافت" على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى "الساموراي" وسجل هدفاً مبكراً حمل توقيع إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء بعد عرقلة زميله ديفيد راوم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

ألمانيا تتقدم مؤقتا على اليابان بهدف غوندوغان (المصدر: أ ف ب)



وأهدر الألمانيون عدة فرص محققة أخرى وسجل كاي هافيرتز هدفاً ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (VAR) في الدقيقة 45+4.

انتفض اليابانيون في الشوط الثاني وبدأوا بتشكيل خطورة على مرمى الحارس مانويل نوير.

وتمكن البديل ريتسو دوان (فرايبورغ) من إدراك التعادل للكومبيوتر الياباني في الدقيقة 75 وسط دهشة هانزي فليك مدرب الماكينات ولاعبيه.

ولم يكتف الفريق الآسيوي بالتعادل، إذ سجل هدف الانتصار التاريخي والثمين عن طريق البديل الآخر تاكوما آسانو (بوخوم) بعد 8 دقائق.

يذكر أن مسجلي هدفي اليابان يحترفان في ألمانيا.

اليابان تقلب الطاولة على ألمانيا (المصدر: أ ف ب)

اليابان تحقق انتصاراً تاريخياً على ألمانيا

بهذا الفوز المهم، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب ألمانيا خالياً من أي نقطة في نتيجة تعيد إلى الأذهان الخسارة التي تعرض لها المنتخب الأوروبي العريق في مونديال روسيا 2018 أمام كوريا الجنوبية.