حكم مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

تتواصل الإثارة والحماس في بطولة كأس العالم 2022 في مواجهة قوية اليوم تجمع بين منتخب فرنسا حامل اللقب ومنتخب أستراليا على استاد الجنوب الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

حكم مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، وهو حكم دولي منذ عام 2011، وسبق له وأن أدار العديد من المباريات القوية في العديد من المنافسات والبطولات مثل دوري أبطال إفريقيا، والدوري السعودي، وكأس الأمم الإفريقية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسينضم في الطاقم التحكيمي إلى جانب فيكتور غوميز حكمي الراية زاخيلي سيويلا وسورو فاتسواني، وسيتواجد العنصر النسائي كحم رابع وهي ساليمة موكونسانجا، بالإضافة حكام الفار درو فيشير وعادل زوراق.

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