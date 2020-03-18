حكيمي يتسبب في أزمة لريال مدريد

يمثل أشرف حكيمي، أزمة كبيرة لريال مدريد، بعد فترة نجاحه المبهرة بصفوف بوروسيا دورتموند.

ولعب الدولي المغربي لدورتموند موسمين، وقدم مستويات مميزة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه بأوروبا، لينال إعجاب زين الدين زيدان مدرب ريال.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية رغبة "زيزو" في استعادة حكيمي مرة أخرى بعد نهاية إعارته، مع تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2021.

وتبقى الأزمة الأكبر في هذه الخطوة، صعوبة حصول حكيمي على فرصة المشاركة أساسياً في ظل وجود داني كارفاخال الظهير الأيمن الحالي.

المشكلة نفسها ساهمت في إيقاف مسيرة ألفارو أودريوزولا مع الملكي، واضطراره للانتقال إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وسبق الدولي المغربي وأن أكد في أكتوبر رغبته في تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، لكن لو كانت فرصة المشاركة ضعيفة سيبحث عن مكان آخر، لأنه لا يريد تعطيل تطوره على دكة البدلاء.

وهو الأمر الذي سيحاول دورتموند استغلاله في الفترة القادمة، لكنه سيجد منافسة قوية من بعض الأندية الإيطالية والإنجليزية لضم النجم المغربي الذي وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو.

يذكر أن حكيمي خاض 65 مباراة خلال فترة إعارته مع دورتموند، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 وفاز بكأس السوبر الألماني.