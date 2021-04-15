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حكيمي يرفض إغراءات آرسنال

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 12:03
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

تحدثت تقارير إيطالية وإنجليزية عن اهتمام جاد من آرسنال بالتعاقد مع أشرف حكيمي ظهير إنتر في سوق الانتقالات الصيفي لتعويض الرحيل المحتمل لهيكتور بيليرين.

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وانضم الدولي المغربي الصيف الماضي للنيراتزوري قادماً من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو بعد أن أمضى عامين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة "ذا سن" أن آرسنال يجهز عرضاً كبيراً لضم الظهير الشاب وإغراء إنتر ببيعه بعد عام وحيد قضاها في ميلانو.

بدوره، كشف موقع "إف سي إنتر نيوز" المقرب من النيراتزوري أن آرسنال حاول بالفعل التواصل مع حكيمي وناديه من أجل التقدم بعرض رسمي لضمه.

وأضاف التقرير أن كلاً من إنتر وحكيمي لم يستمعا للعرض، إذ لا يرغب الظهير المتألق في الرحيل، فيما يرى النادي الإيطالي أن اللاعب ليس للبيع.

وواجه إنتر مصاعب في تسديد الدفعة الأولى المستحقة لريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي قبل عدة أشهر، مما فتح باب الحديث عن رحيله.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي وقتها أنه اتفق مع إنتر على تأجيل الدفعة المستحقة حتى مارس، وقام إنتر بالفعل بتسديد الـ 10 ملايين الواجبة عليه الشهر الفائت.

كلمات دالة:أشرف حكيميآرسنالإنتر ميلانريال مدريد

Via SyndiGate.info


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