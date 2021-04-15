كونتي يحطم أرقام مورينيو القياسية مع إنتر ميلان

حقق أنتونيو كونتي مدير إنتر ميلان الفني متوسط نقاط هذا الموسم رفقة النيراتزوري أكثر من فريق جوزيه مورينيو عام 2010، كما أنه الطرف الوحيد في تاريخ الدورى الإيطالي الذي فاز بأول 11 مباراة في الدور الثاني من المسابقة.

ويتقدم إنتر بفارق 11 نقطة على ميلان صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، وسيكون حصد 13 نقطة في آخر ثماني مباريات من الموسم كافياً للنيراتزوري لحصد لقبه الأول في الدوري المحلي بعد غياب عشر سنوات.

وذكرت شبكة «فوتبول إيطاليا» أن فريق أنتونيو كونتي هو الوحيد في تاريخ الدورى الإيطالي الذي فاز بأول 11 مباراة في الدور الثاني، كما أن لديه ثاني أفضل هجوم برصيد 69 هدفاً، وأفضل دفاع إلى جانب يوفنتوس، حيث استقبلت شباكه 27 هدفاً فقط.

ويمتلك إنتر أيضاً متوسط نقاط أفضل مما كان عليه في عام 2010، عندما فاز بقيادة جوزيه مورينيو بلقب الدوري الإيطالي وقد حصد الثلاثية التاريخية أيضاً في ذلك الموسم.