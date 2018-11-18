خاتمة جولات رالي الشرق الأوسط تشهد نهاية غير متوقعة

انسحاب العطية فتح الطريق لشتايف للفوز برالي قطر الدولي

شهد ختام رالي قطر الدولي الجولة الخامسة والأخيرة من رالي الشرق الأوسط للراليات، مفاجآت وسيناريوهات دراماتيكية كبيرة أدت لفوز التشيكي فويتيك شتايف بلقب رالي قطر للمرة الأولى، مستغلاً انسحاب القطري ناصر صالح العطية من المرحلة الخامسة “الخور” للسباق والتي أقيمت في ختام الرالي بسبب أعطال ميكانيكية لحقت بسيارته الـ “فورد آر5”، محققاً زمناً قدره 1.39.46.7 ساعة.

وجاء القطري الآخر عادل حسين عبد الله وصيف بطولة العالم للراليات الصحراوي “كروس كانتري” في المركز الثاني ليحقق نتيجة جيدة للغاية مع ملاحه اللبناني زياد شهاب على متن “فورد فييستا آر5”، خاصة أنها المشاركة الأولى له في الشرق الأوسط محققاً زمناً قدره 1.43.54.5 ساعة.



وصادف العطية حظاً عثراً للعام الثاني على التوالي في ختام الرالي أمس بعدما كان متصدراً للسباقات بفارق مريح عن السائق التشيكي وصل إلى دقيقتين، ليكتفي العطية بتحقيق لقب الشرق الأوسط للمرة الـ 14 في مسيرته، وهو رقم قياسي جديد يؤهله للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتُوج القطري عبد الله الكواري بفئة الـ “أم إي آر سي2” على الرغم من خسارته حوالي دقيقتين ونصف الدقيقة بسبب ثقب لحق بإطار سيارته بالإضافة إلى المشاكل الميكانيكية، كما جاء في المركز الثالث في الترتيب العام مع ملاحه ناصر الكواري على متن سيارة (إيفو 10)، محققاً زمناً قدره 1.52.48 ساعة، فيما وصل القطري محمد المير وملاحه الكويتي أحمد الفارس (ميتسوبيشي لانسر إيفو 10) في المركز الرابع متقدماً على مواطنه راشد المهندي مع ملاحه الأردني يوسف جمعة على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو9، واللبناني هنري قاعي مع ملاحه موسى جهيريان (الأردن) ـ شكودا فابيا.



بينما شهد الرالي المحلي انسحاب جميع الفرق المشاركة بعدما طاردت الأعطال السائق العماني سيف عبد الله الحارثي والبريطاني المقيم في عمان شون ماكغونيال.