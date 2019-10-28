خربين يدعو الجماهير لمؤازرة الهلال

طالب عمر خربين مهاجم الهلال الجماهير بمساندة الفريق، مؤكداً أن مشوار الدوري السعودي لا يزال طويلاً.

يأتي هذا بعد فشل "الزعيم" في الحفاظ على تقدمه أمام غريمه النصر عندما تقابلا أمس الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبعدما كان الأزرق متقدماً بهدف كارلوس إدواردو، خسر بثنائية، سجلها عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب العالمي.

وكتب خربين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هارد لك يا زعماء، والقادم أجمل بإذن الله... خسارة مباراة لا تعني خسارة بطولة، وما زال المشوار أمامنا طويلاً، تكاتفوا من أجل الزعيم".

ولم يشارك السوري في اللقاء كونه يعاني من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب سوريا في معسكر أقيم بأكتوبر الجاري.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الهلال عند 19 نقطة في صدارة الترتيب بعد 8 مباريات، فيما خاض النصر 7 لقاءات، ويأتي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

ولم يعرف الزعيم الفوز على العالمي في آخر عامين، وتحديداً منذ أن هزمه بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2017، إذ التقى قطبا الرياض منذ ذلك الحين أربع مرات، تعادلا مرتين 2-2، وفاز النصر في مباراتين 3-2 و2-1.