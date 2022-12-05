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خروج ألمانيا المبكر من مونديال قطر يصعق ميسي

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 12:01
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

تفاجىء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خروج منتخب ألمانيا المبكر من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وغادر "المانشافت" البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني ثاني الترتيب الذي رافق منتخب اليابان المتصدر إلى دور الـ 16.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يغادر فيها الألمان بطولة كأس العالم منذ دور المجموعات.

ماذا قال ميسي عن خروج ألمانيا المبكر؟

أكد "ليو" في تصريحات لمواطنته صحيفة "أوليه": "نعم، أنا مندهش من هذا الخروج المبكر."

"منتخب ألمانيا بين أفضل الأطراف ولديهم تشكيلة شابة".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة خصمه الهولندي يوم الجمعة القادم ضمن الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

كلمات دالة:ليونيل ميسيمنتخب الأرجنتينمنتخب ألمانياكأس العالم 2022

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