خسائر فادحة لباريس سان جيرمان رغم الفوز بالدوري الفرنسي

ينتظر باريس سان جيرمان خسائر مالية كبيرة، رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي بسبب عدم إكمال بقية مباريات البطولة وخسارة حقوق البث التلفزيوني.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، أن إدارة سان جيرمان تحاول منذ فترة خفض رواتب اللاعبين، لكن غرفة الملابس ترفض الأمر بشكل قاطع حتى الآن.

وينص العقد المبرم بين النادي ونجوم الفريق على دفع مكافآت مالية إضافية، عند الفوز بالدوري المحلي، لذلك فإن هذا الأمر سيكلف الباريسي خسائر اقتصادية جديدة.

يذكر أن النجمين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي ارتبطا بالرحيل مع توقعات بموافقة النادي على بيع أحدهما هذا الصيف.