ريال مدريد يجدد اهتمامه بدي خيا

دافيد دي خيا

عاد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد، الخاصة بصفقات الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خصص 75 مليون جنيه استرليني من ميزانية الصفقات من أجل التعاقد مع دي خيا.

وأوضحت أن الدولي الإسباني من الأسماء التي يرغب "زيزو" بناء الفريق حولها، للعودة إلى القمة، عقب تراجع النتائج وخسارة الألقاب هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان غير معجب بأداء الحارس تيبو كورتوا مع الميرنغي، ولذلك قرر البحث عن بديل له.

ودفع زيدان بالحارس كايلور نافاس في التشكيل الأساسي لمباراة سيلتا فيغو، التي تعد الأولى للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية.

ويعاني دي خيا حالياً من أزمة بشأن تجديد عقده مع يونايتد والذي ينتهي الموسم المقبل، حيث أن الحارس لم يوافق حتى الآن على تقاضي 350 ألف جنيه أسبوعياً في العقد الجديد.

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ويواصل مانشستر يونايتد العناد مع حارسه الإسباني.

وذكرت صحيفة “ذا سن”، أن يونايتد يرفض جعل دي خيا، اللاعب الأعلى أجراً في أولد ترافورد، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ورغم أن عقد دي خيا سينتهي الموسم المقبل، ومع بدء المفاوضات منذ مطلع الموسم الحالي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن راتب الحارس الإسباني.

ويعد أليكسيس سانشيز، صاحب أعلى راتب أسبوعي في مانشستر يونايتد بواقع 505 آلاف جنيه، لكن إدارة الشياطين الحمر غير مستعدة لمنح دي خيا أكثر من 350 ألف جنيه أسبوعياً (الراتب الأعلى لأي حارس في العالم).

ويعد دي خيا، اللاعب الأكثر استقراراً في المستوى داخل مانشستر يونايتد، منذ انضمامه عام 2011.