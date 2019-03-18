لوف يتطلع لإعادة منتخب ألمانيا إلى الواجهة

يواكيم لوف

كد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أن فريقه يحتاج إلى تحقيق “نتائج جيدة مجدداً” في أعقاب هبوطه من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي وخروجه من دور مجموعات مونديال روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي ودياً الأربعاء المقبل في فولفسبورغ قبل مواجهة هولندا بعدها بأربعة أيام في أمستردام في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وتعادل المانشافت في مباراته الأخيرة مع هولندا 2-2 في غيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق له.

وقال لوف لصحيفة “فيلت ام سونتاغ”: “الآن علينا أن نلعب بكثير من الحماس، ولكن قبل كل شيء علينا تحقيق نتائج إيجابية، ونحن في حاجة إلى الشجاعة من أجل التغير”.

ووجّه لوف الدعوة لثلاثة وجوه جديدة إلى قائمة الفريق استعداداً للمباراتين المقبلتين أمام منتخبي صربيا وهولندا.

وضم لوف للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب، لوكاس كلوسترمان ونيكولاس شتارك وماكسيميليان إغيشتاين.

وتشكل القائمة، التي تضم 23 لاعباً، بداية جديدة للوف الذي استبعد ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ وتوماس مولر لاعبي بايرن ميونيخ، والمتوجين مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويشارك شتارك لاعب هيرتا برلين وكلوسترمان لاعب لايبتزيغ في الدفاع، بينما يأتي إغيشتاين لاعب فيردر بريمن ضمن خيارات لوف لخط الوسط.

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وتضم مجموعة المنتخب الألماني في التصفيات أيضاً، منتخبات إيرلندا الشمالية وبيلاروسيا وإستونيا.

كذلك شهدت قائمة المنتخب الألماني عودة مارسيل هالشتنبرغ مدافع لايبتزيغ، الذي سجل ظهوره الأول مع المنتخب في نوفمبر 2017، لكنه غاب بعدها لأسباب من بينها الإصابة.

ويسعى لوف في الوقت الحالي لمنح اللاعبين الأصغر سناً “فرصة التطور”. ومع ذلك، لا يزال نجم حراسة المرمى مانويل نوير، الحارس الأساسي للمنتخب ويحظى بالأولوية على حساب مارك أندريه تير شتيغن، وقال لوف إن تير شتيغن حارس مرمى برشلونة “سيحصل أيضاً على الفرصة”.

من جانبه اعترف يورغن كلينسمان، نج بايرن ميونيخ الأسبق، بمعاناة الكرة الألمانية، من أزمة حقيقية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر، حول مستقبل الماكينات.

وأوضح كلينسمان، في تصريحات صحافية “لقد تحدثنا عن نتائج فرقنا في البطولات الأوروبية، على مدار عامين أو ثلاثة، لكن الآن باتت كل الأمور أسوأ مما مضى”.

وأضاف أسطورة الكرة الألمانية “نتائج المنتخب الألماني أصبحت كارثية مؤخراً، وهذا يدق ناقوس الخطر”.

ويرى كلينسمان أن الشعور بالغطرسة والتكبر تسلل إلى المنتخب الألماني، بعد الظفر بلقب كأس العالم 2014، معقباً “بعدما كانوا الأفضل”.

وضرب نجم المنتخب الأسبق المثل بالأندية الإنجليزية، قائلاً: “في البداية وضعوا أياديهم على المشاكل، بعدها بحثوا عن حلول خارج الصندوق، ثم قاموا بالتجديد، وإقامة مسابقات لفرق الشباب”.

وحث كلينسمان المسؤولين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الكروية، لتطوير المواهب، حيث ضرب المثل بنماذج إيجابية داخل ألمانيا، مشيراً إلى هيرتا برلين وهوفنهايم ولايبتزيغ.

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