مشجعو بيتيس يصفقون تقديراً لميسي رغم ثلاثيته

ليونيل ميسي

بعد انتهاء مباراة برشلونة ومستضيفه ريال بيتيس، لقي النجم ليونيل ميسي تصفيقاً كبيراً من مشجعي الفريق المنافس بعد أن سجل "البرغوث" ثلاثية في مرمى فريقهم، بينها هدف رائع للغاية.

ومنح ميسي فريقه بداية مثالية بعد أن هز الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 18، وزاد النجم الأرجنتيني من سهولة مهمة البارسا بهدف آخر نهاية الشوط الأول بعد تمريرة بكعب القدم من لويس سواريز الذي شق طريقه وسط دفاع بيتيس.

وأضاع سواريز مهاجم أوروغواي العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل، لكنه نال مكافأته في نهاية المطاف على أدائه الحيوي بعدما سجل في الدقيقة 63 عقب انطلاقة رائعة وسط أربعة من مدافعي بيتيس.

وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس في الدقيقة 82، لكن ميسي رد بتسديدة مذهلة من اللمسة الأولى دخلت المرمى من فوق الحارس ليكمل ثلاثيته، ورد أكثر من 55 ألف من جماهير بيتيس بالهتاف باسم ميسي والانحناء له.

وبدا "ليو" مندهشاً من التحية التي نالها من جماهير بيتيس.

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وأبلغ ميسي الصحفيين بعد المباراة: "لا أستطيع أن أذكر شيئاً كهذا من قبل، أنا ممتن للغاية لرد فعل الجماهير. أنا ممتن للغاية لهم وسعيد بالفوز الذي كان في غاية الأهمية".

وأضاف: "كنا نواجه فريقاً يتعامل مع الكرة بصورة جيدة جداً، لكن المدرب قرأ المباراة بشكل مثالي من الناحية الخططية".

ويملك ميسي، الذي سجل هدفين في فوز برشلونة 5-1 على أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، الآن 29 هدفاً في 26 مباراة ضمن الدوري الإسباني و39 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

واحتاج سواريز، الذي كان يتألم بوضوح، إلى علاج خارج خطوط الملعب وأكد برشلونة لاحقاً إصابته بالتواء في الكاحل وسيخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة مدة غيابه.