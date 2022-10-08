دورتموند يجبر بايرن ميونخ على التعادل 2-2 في قمة البوندسليغا

تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة والدارماتيكية التي جرت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

تقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين حملا توقيعي ليون غوريتسكا وليروي ساني في الدقيقتين 33 و 53.

لكن أصحاب الأرض انتفضوا وعادوا في النتيجة بفضل هدفي يوسوفا موكوكو وأنتوني موديست اللذين جاءا في الدقيقتين 74 و 90+4.

واستفاد أسود فيستفاليا من طرد كينغزلي كومان من صفوف الفريق الضيف قبل إدراك التعادل بدقائق معدودة.

بايرن ميونخ يفرط في الفوز

بهذا التعادل، تقاسم الغريمان نقاط المباراة ليرفعا رصيديهما إلى 16 نقطة لكلٍ منهما ويحتل بايرن المركز الثالث متفوقاً على دورتموند الرابع بفارق الأهداف.