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دوري الأبطال: ريال مدريد يهزم شاختار ويبتعد في صدارة مجموعته

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:51
ريال مدريد يتغلب على شاختار (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يتغلب على شاختار (المصدر: أ ف ب)

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا الفريق الملكي عن طريق البرازيليين رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 13 و 28 على التوالي.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أوليكساندر زوبكوف في الدقيقة 39.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب آر بي لايبتزيغ الألماني على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 3-1.

ريال مدريد يبتعد في صدارة المجموعة

بهاتين النتيجتين، رفع ريال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن شاختار ثاني الترتيب.

فيما احتل لايبتزيغ المركز الثالث برصيد 3 نقاط، يليه سيلتك رابعاً بنقطة وحيدة.

كلمات دالة:ريال مدريدشاختار دونيتسكدوري أبطال أوروبافينيسيوس جونيوررودريغو غوس

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