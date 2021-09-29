دوري الأبطال: مانشستر وبايرن ويوفنتوس يفوزون وتشيلسي وبرشلونة يخسران

شهدت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء عدة مواجهات قوية ونتائج غير متوقعة.

لحساب المجموعة الخامسة، سحق بنفيكا البرتغالي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد.

سجل الأهداف داروين نونيز (هدفان) ورافا سيلفا.

ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه دينامو كييف الأوكراني بخماسية دون رد سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وسيرج غنابري وليروي ساني وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد



في المجموعة السادسة، تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي بصعوبة على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين لهدف.

جاء هدفا الشياطين الحمر عن طريق أليكس تيليش وكريستيانو رونالدو، فيما سجل باكو آلكاسير هدف فريق الغواصة الصفراء الوحيد.

وفي نفس المجموعة، فاز أتالانتا الإيطالي على ضيفه يانغ بويز السويسري 1-0 سجله ماتيو بيسينا.

ضمن المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ليل الفرنسي 2-1، وتعادل فولفسبورغ الألماني مع ضيفه إشبيلية الإسباني 1-1.

ولحساب المجموعة الثامنة، تفوق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفٍ نظيف حمل توقيع فيديريكو كييزا.

وفي المجموعة ذاتها، سحق زينيت سانت بيترسبيرغ الروسي ضيفه مالمو السويدي برباعيةٍ دون رد.