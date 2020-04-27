دوناروما يقترب من ترك ميلان

يبدو أن جيانلويجي دوناروما لن يكمل موسما آخر مع ميلان، حيث تشير تقارير إلى أن إدارة النادي لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول تجديد عقده، كما أن أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تجميد المفاوضات.

وأشارت تقارير إلى أن ميلان يدرك أنه قد يواجه خياراً وحيداً بضرورة بيع الحارس الدولي الإيطالي نهاية الموسم، قبل أن يرحل مجانا في صيف 2021.

وأوضحت أن ميلان يخشى تراجع سعر دوناروما إلى 25 أو 30 مليون يورو فقط، بسبب الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا.

كما يرغب دوناروما في تغيير الأجواء والبحث عن فريق ينافس على مستوى دوري أبطال اوروبا، عكس ميلان الذي فشل في العودة حتى هذا الموسم، مما يعني أن رحيله بات مسألة وقت فقط.

يذكر أن دوناروما يحظى باهتمام من قبل يوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان.