دونغا وبيبيتو يقدمان النصيحة لنيمار

نصح كارلوس دونغا النجم البرازيلي السابق، مواطنه نيمار بالبحث عن السعادة عندما يتخذ قراره بخصوص النادي الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل.

ويحاول نيمار العودة مجدداً لبرشلونة بعد عامين رفقة باريس سان جيرمان الذي يرفض التخلي عن نجمه بسهولة.

وقال دونغا في احتفالية بذكرى كاس العالم 1994: "من المهم أن يختار مكان يجعله سعيداً ويستمتع، اللاعب البرازيلي يختلف عن الأوروبي.

"نحن اللعب والمتعة، وعندما يحدث العكس نشعر بالتوتر، أتمنى أن يجد السعادة الموسم المقبل ويظهر إمكانياته، الأمر راجع له.

"يملك الإمكانيات والمهارات ويفعل كل شيء، كما نضج كثيراً، يسجل أكثر ويفوز بالمخالفات ولا يهتم بالمراوغات فقط".

واتفق بيبيتو مع دونغا في الرأي حيث قال: "أتمنى من كل قلبي أن يفكر نيمار قليلاً لأنه لا يقدر حجم اسمه، يجب أن يكون مثالاً، يجب أن يساعد المنتخب وأن نتحدث عن أهدافه.

"أسانده لأنه لاعب كبير وأي فريق في العالم يمكن أن يلعب معه".

وتحدث نيمار في وقت سابق عن ذكرياته مع برشلونة وصرح أن الانتصار على بي إس جي بسداسية المباراة الأفضل في تاريخه.