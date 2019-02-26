ديبالا وبايرن ميونيخ يحددان مستقبل خاميس

خاميس رودريغيز

كشف تقرير صحفي إيطالي أن يوفنتوس ما يزال متواجداً في سباق التعاقد مع خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونيخ.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، أن يوفي لن يحسم صفقة الدولي الكولومبي قبل تحديد مصير نجمه باولو ديبالا، والذي تراجع دوره مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم.

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وكانت العديد من التقارير مؤخراً ربطت ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس سواء خلال صفقة تبادلية مع محمد صلاح، نجم ليفربول، أو عن طريق تمثيل ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وصرح والد خاميس بأن إمكانات نجله تناسب خطط ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس، بينما أكد أولي هونيس رئيس بايرن، أن مدرب البافاري نيكو كوفاتش هو من سيحدد موقف النادي من شراء بطاقة النجم الكولومبي مقابل 42 مليون يورو.