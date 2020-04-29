ديبالا يسقط في اختبار كورونا للمرة الرابعة

لم يتخلص باولو ديبالا نجم يوفنتوس من فيروس كورونا حتى الآن، بعد أن ظهرت عينته موجبة للمرة الرابعة على التوالي.

وكشف برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني التلفزيوني، أن الدولي الأرجنتيني خضع لفحص كورونا للمرة الرابعة، وكل عينة جاءت موجبة خلال شهر ونصف.

واكتشفت إصابة ديبالا (26 عاماً) لأول مرة بالفيروس، في 21 مارس الماضي، وكان ثالث لاعب في يوفي تصيبه العدوى بعد دانييلي روغاني وبليز ماتويدي، وقد تعافى الأخيران بالفعل.

وعزل ديبالا نفسه تماماً في منزله في تورينو منذ الإصابة بمرض "كوفيد 19"، وكشف، قبل أسابيع، أنه عاد للتدريبات الفردية بعد أن تخطى الأعراض التي كانت تمنعه من التنفس بانتظام.

ويأمل يوفنتوس في تعافي أيقونته سريعاً على أمل الالتحاق بالتدريبات في الموعد المحتمل، في الرابع من الشهر القادم، تمهيداً لاستكمال موسم الدوري الإيطالي المتوقف؛ بسبب الوباء.