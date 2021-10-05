ديبالا يقترب من تمديد عقده مع يوفنتوس

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتزيو رومانو أن النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بات قريباً للغاية من التوقيع على عقد جديد مع يوفنتوس.

وسيمتد العقد المبرم بين الطرفين حتى صيف عام 2025، علماً بأن الاتفاق الحالي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وعانى الهداف الأرجنتيني من عدة إصابات مؤثرة غاب على إثرها عن فترات طويلة الموسم المنصرم، كما أنه يغيب حالياً عن الملاعب لنفس السبب.

واستلم ديبالا شارة قيادة يوفي هذا الموسم وبات مشروع النادي مبنياً حوله.

وتمسك ماسيميليانو آليغري مدرب البيانكونيري ببقاء اللاعب عقب عودته للإشراف على الفريق مطلع الصيف المنصرم.

وخاض المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً 260 مباراة بجميع البطولات مع يوفنتوس سجل خلالها 103 أهداف، كما صنع 43 هدفاً آخر.