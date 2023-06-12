ديكو يرشح لاعبًا مميزًا ليشغل مركز الظهير الأيمن في برشلونة

بعد بحث وتدقيق خلال الفترة الماضية، توصل ديكو المدير الرياضي القادم في برشلونة إلى اسم اللاعب المناسب الذي يمكنه أن يشغل مركز الظهير الأيمن في الفريق.

ولا يخفى على أحد أن مركز الظهير الأيمن هو مشكلة بالنسبة للبارسا، ورغم ذلك معظم التكهنات أشارت إلى أن النادي قد لا يقوم بجلب أي لاعب جديد ليشغل هذا المركز في الميركاتو الصيفي.

ديكو يقترح على برشلونة التعاقد مع إيفان فريسنيدا لاعب بلد الوليد

وفقًا لـ"Diario Sport"، فإنه لا تزال هناك فرصة لوصول مدافع جديد إلى البلوغرانا، حيث قام ديكو بالتأكيد على إدارة النادي أن إيفان فريسنيدا لاعب بلد الوليد يستحق المتابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اقرأ أيضًا: برشلونة يختار هذا المهاجم لمساندة ليفاندوفسكي الموسم المقبل

وقد تكون الأمور بالنسبة لبرشلونة تسير بشكل رائع للوهلة الأولى، حيث بعد هبوط بلد الوليد هذا الموسم فإن بند الشراء الخاص بفريسنيدا قد انخفض إلى 20 مليون يورو، لكن تبقى المشكلة أن اللاعب قد جذب انتباه العديد من الأندية الأخرى وقد لا تكون المنافسة سهلة أبدًا.

وبحسب التقارير، فقد دخل على خط التعاقد مع لاعب بلد الوليد كل من أرسنال، نيوكاسل، ميلان، أتلتيكو مدريد، ودورتموند، لذلك قد يضطر برشلونة إلى التحرك بسرعة للتعاقد مع فريسنيدا، وهو أمر سيكون صعبًا مع استمرار الحاجة إلى بيع المزيد من اللاعبين قبل أن يتمكن تشافي من إضافة المزيد من الأسماء التي يريدها في الموسم الجديد.