ديلي ميل: بايرن ميونخ يبدأ التفاوض مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خلال الساعات الماضية عن بدء نادي بايرن ميونخ الألماني المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز.

ويأتي ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها الدون خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، والتي كشف خلالها عن تعرضه للخيانة من قبل ناديه الحالي مانشستر يونايتد والعديد من الأمور الأخرى خلف الكواليس.

بايرن ميونخ يبدأ المفاوضات لضم كريستيانو رونالدو

كشفت التقارير التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود مفاوضات حاليًا بين مسؤولين من النادي البافاري وخورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتتابع الصحيفة أيضًا أنه كان بالفعل قد سافر طاقم من بايرن ميونخ الأيام الماضية إلى إنجلترا، للتفاوض حول إمكانية انضمام صاروخ ماديرا إلى صفوف النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد كأس العالم قطر 2022.

الجدير بالذكر أنه تم عرض رونالدو على بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عندما أعلن رغبته بالرحيل عن صفوف اليونايتد، ولكن وقتها لم يعطي البافاري الأولوية للصفقة بسبب الراتب العالي الذي يتقاضاه النجم صاحب الـ37 عامًا.

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