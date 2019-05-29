ديمبيلي ضمن صفقة إعادة نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء، عن دخول برشلونة في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل إعادة نيمار دا سيلفا إلى الفريق هذا الصيف.

وانتقل البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً قبل موسمين إلى النادي الفرنسي، بعدما دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو.

وقال راديو "كتالونيا 1" الإسباني: "تحدث برشلونة مع باريس سان جيرمان من أجل إجراء صفقة مبادلة، بحيث يعود نيمار إلى النادي الكتالوني ويرحل عثمان ديمبيلي إلى باريس.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة خلال تدريبات منتخب البرازيل الاستعدادية لكوبا أميركا أمس.