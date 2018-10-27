تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

لم يتم الكشف عن سبب حادثة التحطم حتى الآن

تحطمت طائرة مالك ليستر سيتي عقب إقلاعها بعد نهاية مباراة الفريق مع ضيفه ويست هام على ملعب كينغ باور ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفٍ لكل فريق، بعدما تقدم فابيان بالبوينا لصفوف الهامرز، وعادل ويلفريد نديدي للثعالب.

وتعرضت طائرة رجل الأعمال التايلندي فيكاي سريفادانابرابا الهيليكوبتر للانفجار، للانفجار دون معرفة السبب أثناء محاولة إقلاعها خارج ملعب كينغ باور بعد نهاية اللقاء.

وشوهدت نيران كثيفة في موقف السيارات التابع الملعب، دون تأكيد حدوث وفيات أو تواجد فيكاي بداخلها.

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وأكدت شرطة ليسترشاير تعاملها مع الموقف وحالة الطوارىء خارج أرضية الملعب.

وأصدر نادي ليستر سيتي بياناً منذ قليل أكد فيه مساعدته لشرطة ليسترشاير وخدمات الطوارىء من أجل التعامل مع الحادث، كما أكد أنه سيصدر بياناً آخر بشأن تفاصيل الحادث.

وأكد الصحفي بين جايكوبس أن مالك النادي كان متواجداً على متن الطائرة، وأن الفشل في الإقلاع أدى للسقوط في موقف السيارات، كما لا توجد أخبار عن ضحايا حتى الآن.