تعويض رونالدو أصعب مما توقع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

عندما وافق ريال مدريد على بيع كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو الماضي، سأل المشجعون ووسائل الإعلام نفس السؤال وهو من يستطيع تعويض الهداف البرتغالي؟

فرونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد بعد أن سجل 451 هدفاً في 438 مباراة في جميع المسابقات.

وقاد النجم البرتغالي ريال للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربعة مرات في آخر خمسة مواسم.

وكان رونالدو دائماً البطل الملهم الذي يظهر في أصعب الأوقات ليهز شباك المنافسين وينقذ ناديه.

ورغم ذلك، تردد في ريال أنه ليس بحاجة إلى إنفاق مبالغ ضخمة على التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رونالدو بداعي أن الحل موجود في صفوف الفريق.

وحظي غاريث بايل المنضم من توتنهام هوتسبير في 2013 مقابل 85.3 مليون جنيه استرليني (109.12 مليون دولار)، بدعم فلورنتينو بيريز رئيس النادي ليكون اللاعب القادر على تعويض رونالدو.

وسادت توقعات أن يتحرر المهاجم الآخر كريم بنزيمة من القيود التي يعتقد البعض أن رونالدو فرضها عليه ليتمكن أخيراً من اللعب في مركز رأس الحربة، كما ظهر أيضاً ماركو آسينسيو كبديل محتمل.

ويمكن القول أن اللاعب البالغ عمره 22 عاماً من أبرز الواعدين في الكرة الإسبانية، وقد حصل على مركز ضمن ثلاثي الهجوم ليتكون الخط الأمامي من بايل وبنزيمة وآسينسيو بدلاً من بايل وبنزيمة ورونالدو.

وسارت الأمور في البداية بشكل جيد وحقق ريال مدريد أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة في أول خمس مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وهز ثلاثي الهجوم الجديد الشباك 8 مرات من إجمالي 12 هدفاً.

كما فاز ريال مدريد على روما في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، وبدا بايل خطيراً في حين كان بنزيمة أشبه بماكينة أهداف.

لكن الأمور تبدلت بعد الفوز 1-0 على إسبانيول في سبتمبر الماضي، وخاض ريال مدريد خمس مباريات دون أي انتصار كما بقي ثماني ساعات ودقيقة واحدة دون تسجيل أي هدف.

وفي الوقت الذي يمكن فيه التماس العذر للشاب آسينسيو لتذبذب مستواه، فإن بايل تعرض لإصابة جديدة أضيفت لسلسلة إصابات فرضت نفسها على فترة وجوده في ريال، بينما ظهر بنزيمة بصورة باهتة.

ولم يمر ريال بمثل هذه المعاناة في التسجيل طوال فترة رونالدو، لذلك لم يكن غريباً أن يحقق ريال مدريد نجاحات هائلة بعد انضمام اللاعب البرتغالي في 2009.

وتراجع ترتيب ريال مدريد إلى المركز السابع في الدوري الإسباني خلف ريال بلد الوليد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء كما تزايدت الضغوط على المدرب الجديد يولين لوبيتيغي الذي ظن أن رونالدو سيكون ضمن تشكيلة الملكي عندما تولى المسؤولية الصيف الماضي.

ومع اقتراب موعد القمة أمام برشلونة يوم الأحد، وهي أول مواجهة منذ 11 عاماً لن تشهد ظهور رونالدو أو ليونيل ميسي نجم برشلونة، إلا أن على عاتق ريال مدريد مهمة إثبات أن الفريق لا يزال يتمتع بالحيوية والكفاءة رغم رحيل هدافه البرتغالي لأن الهزيمة ستزيد بكل تأكيد من المشكلات الموجودة بالفعل.