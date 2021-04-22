ديمبيلي يغيب عن برشلونة بداعي الإصابة

سيكون برشلونة بدون خدمات المهاجم عثمان ديمبيلي حين يواجه ضيفه خيتافي اليوم الخميس ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني بعد تعرضه للإصابة من جديد.

وتشهد الفترة الحالية صراعاً رباعياً على لقب الليغا بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو، بالإضافة لإشبيلية الحصان الأسود.

وأعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة قائمة لقاء اليوم مع خيتافي على ملعب كامب ناو والتي شهدت غياب ديمبيلي.

ولن يتواجد الفرنسي بسبب الإصابة التي شُخصت على كونها شعور بعدم راحة في عظام العانة وفقاً لصحيفة "سبورت" المحلية.

ويغيب أيضاً عن صفوف البلاوغرانا المهاجم مارتن برايثوايت بداعي إصابة أُعلن عنها قبل أيام.

ولن يتواجد كالعادة الثنائي فيليبي كوتينيو وآنسو فاتي الغائبان منذ انطلاقة الموسم الجاري.

ويحتاج برشلونة للانتصار على خيتافي للاستمرار في الصراع على اللقب عقب فوز ريال مدريد على قاديش 3-0 وإشبيلية على ليفانتي 1-0 الأربعاء.

ويتصدر الثنائي أتلتيكو وريال برصيد الترتيب برصيد 70 نقطة لكلٍ منهما، يليهما إشبيلية بـ 67 ثم برشلونة رابعاً برصيد 65 نقطة.