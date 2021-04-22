لاعبو برشلونة يتمنون عودة نيمار

يتمسك لاعبو برشلونة بحلم التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وينتهي عقد البرازيلي مع بطل فرنسا في صيف 2022، ولم يعلن النادي عن تجديده حتى الآن.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن لاعبي برشلونة يحلمون بعودة نيمار، وأشارت إلى وجود إجماع على أن عودته ستعزز فرص الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، لا سيما من قبل من زاملوه في السابق.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار قريب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.

وذكرت أن لاعبي برشلونة يفضلون نيمار على تعاقد برشلونة المحتمل مع ممفيس ديباي وجورجينيو فاينالدوم.

وقالت الصحيفة أن نيمار إذا لم يوافق على تجديد عقده، سيعرضه باريس للبيع حتى يستفيد من قيمة انتقاله.