ديونتاي وايلدر يعلن عودته قريبًا إلى حلبة الملاكمة

البوابة – أعلن الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر أنه حان الوقت للعودة إلى حلبة الملاكمة والقتال من جديد، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن هوية الخصم الذي سيواجهه.

وكان وايلدر بطل العالم في الملاكمة لفئة الوزن الثقيل لمدة نصف عقد من الزمن، وذلك قبل أن يسقط مرتين متتاليتين أمام الملاكم البريطاني تايسون فيوري.

حلبات الملاكمة تشهد عودة قريبة للبطل السابق ديونتاي وايلدر

رغم الهزائم التي تعرض لها وايلدر والتي كان من الصعب عليه أن يتقبلها، فإن ذلك لم يغير حقيقة أنه واحد من أخطر وأقوى الملاكمين في تاريخ رياضة الملاكمة.

اقرأ أيضًا: كلوب يضغط على إدارة ليفربول لتجديد عقد جيمس ميلنر

وكان الملاكم الأمريكي قد نشر عبر حسابه على إنستغرام هذا الأسبوع معلنًا أن الوقت قد حان للعودة إلى القتال مجددًا، وقال: "لقد كنت مستمتعًا الفترة الماضية بحياتي العائلية، لكن الآن جاء الوقت للعودة إلى حلبة القتال من جديد".

وأرفق وايلدر منشوره بصورة له التقطت في أكتوبر 2022 عندما حقق الفوز وقتها على خصمه السويدي روبرت هيلينيوس، وهي المرة الأخيرة التي كان قد شاهده فيها المشجعين على أرضية الحلبة.

يشار إلى أن إعلان ديونتاي وايلدر استعداده للعودة مجددًا للنزالات تعني أن الخصم في الجهة المقابلة قد يكون أي شخص، ولكن متابعي البطل السابق يأملون في الوقت الحالي أن لا يطول الأمر حتى يتم الكشف عن هوية الخصم في القتال القادم.