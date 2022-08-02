دييجو جوتا يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول حتى 2027

حسم المهاجم البرتغالي دييجو جوتا الأمر حول مستقبله الكروي، ليتم الإعلان رسميًا اليوم عن توقيعه لعقد جديد مع نادي ليفربول الإنجليزي يمتد حتى عام 2027.

وبحسب موقع "GOAL"، فإن دييجو جوتا وقّع عقدًا لمدة 5 سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي، وهو ما يؤكد أن النجم البرتغالي سيظل حاضرًا في الأنفيلد حتى 2027، أيضًا كان جوتا قد أثار إعجاب الجميع منذ انضمامه لنادي ليفربول في عام 2020 قادمًا من نادي وولفر هامبتون الإنجليزي.

دييجو جوتا (المصدر: صفحة ليفربول على تويتر)

ومع توقيع العقد الجديد، يكون دييجو جوتا قد أكد وجوده لمدة طويلة مع ليفربول، تمامًا كما فعل زملاؤه في الفريق مثل جوردان هاندرسون، ألكساندر أرنولد، فابينيو، والنجم المصري محمد صلاح.

وكان جوتا صاحب الـ25 عامًا قد شارك في الموسم الماضي في 21 مباراة في جميع المنافسات التي خاضها مع الريدز، ولكن قد يكون مستوى المنافسة عالي جدًا بالنسبة له في الموسم الجديد، خاصة مع انضمام داروين نونيز إلى صفوف ليفربول قادمًا من بنفيكا.

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