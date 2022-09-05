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دييغو كوستا يعود إلى الدوري الإنجليزي 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:45
دييغو كوستا (المصدر: أ ف ب)
Chelsea's Portuguese manager Jose Mourinho (R) shakes hands with Chelsea's Brazilian-born Spanish striker Diego Costa (L) as Costa is substituted and leaves the pitch during the UEFA Champions League Group G football match between Chelsea and Porto at Stamford Bridge in London on December 9, 2015. AFP PHOTO / BEN STANSALL (Photo by BEN STANSALL / AFP)

كشفت آخر التقارير خلال الساعات الماضية أن اللاعب الإسباني دييغو كوستا يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، وقد يتم الإعلان رسميًا عن ذلك خلال الأسبوع الحالي. 

وحاليًا كوستا متاح ولا يلعب لأي فريق، وذلك بعد أن غادر آخر نادي لعب لصفوفه الموسم الماضي، وهو نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ومن قبله نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. 

دييغو كوستا من جديد في الدوري الإنجليزي

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن دييغو كوستا قد يصل إلى إنجلترا خلال الأسبوع الحالي، حيث أن هناك مفاوضات متقدمة مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للتعاقد مع النجم الإسباني في صفقة مجانية، وهناك توافق مبدئي من قبل جميع الأطراف، ولكن إبرام الصفقة بشكل نهائي يعتمد على نتائج الفحوصات الطبية للاعب.

ويشار إلى أن دييغو كوستا كان قد لعب لحساب نادي تشيلسي في مواسم 15-16-2017، وظهر في 89 مباراة مع البلوز استطاع خلالها أن يسجل 52 هدفًا، في حين ساهم في صناعة 18 هدفًا في البريميرليغ.

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