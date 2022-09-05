دييغو كوستا يعود إلى الدوري الإنجليزي 

كشفت آخر التقارير خلال الساعات الماضية أن اللاعب الإسباني دييغو كوستا يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، وقد يتم الإعلان رسميًا عن ذلك خلال الأسبوع الحالي.

وحاليًا كوستا متاح ولا يلعب لأي فريق، وذلك بعد أن غادر آخر نادي لعب لصفوفه الموسم الماضي، وهو نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ومن قبله نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

دييغو كوستا من جديد في الدوري الإنجليزي

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن دييغو كوستا قد يصل إلى إنجلترا خلال الأسبوع الحالي، حيث أن هناك مفاوضات متقدمة مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للتعاقد مع النجم الإسباني في صفقة مجانية، وهناك توافق مبدئي من قبل جميع الأطراف، ولكن إبرام الصفقة بشكل نهائي يعتمد على نتائج الفحوصات الطبية للاعب.

Diego Costa will be in England this week. Wolves are in advanced talks to sign him on free transfer, as revealed by @David_Ornstein - there's an agreement in principle on the contract. 🚨🟠 #WWFC



Been told deal depends on medical tests, now already scheduled. pic.twitter.com/ZeN9lIQDnZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

ويشار إلى أن دييغو كوستا كان قد لعب لحساب نادي تشيلسي في مواسم 15-16-2017، وظهر في 89 مباراة مع البلوز استطاع خلالها أن يسجل 52 هدفًا، في حين ساهم في صناعة 18 هدفًا في البريميرليغ.

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