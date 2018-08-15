دي بروينه يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة

كيفين دي بروينه

يواجه كيفين دي بروينه نجم وسط مانشستر سيتي خطر الغياب عن مباريات فريقه الفترة القادمة بعد الإصابة التي تعرض لها مساء الأربعاء خلال تدريبات حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي البلجيكي في جزء من مواجهة الفريق ضمن المرحلة الأولى من البطولة أمام آرسنال والتي انتهت بفوز حامل اللقب بهدفين لهدف.

وسيتم تحديد فترة غياب دي بروينه وتقييم الإصابة بشكل كامل في الأيام القادمة، علماً بأنه غادر التدريبات على عكازين، فيما أكدت مصادر قريبة من اللاعب أنه يمكن أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وتشير التقارير الأولية ان دي بروينه تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لركبته، ومن المتوقع خضوعه لمزيد من الكشوفات والأشعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وغاب النجم البلجيكي لمدة تسعة أسابيع عام 2016 بسبب إصابة مشابهة مما سيجعل جماهير سيتي خائفة من تكرار غياب أحد الأعمدة الأساسية لغوارديولا مع بداية حملة الدفاع عن اللقب.

ومن المتوقع أن يبتعد نجم خط وسط مانشستر سيتي عن اللقاءات أمام هادرسفيلد تاون وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وفولهام وكارديف سيتي وبرايتون.

ويستعد سيتي لخوض لقاء المرحلة الثانية أمام هادرسفيلد الأحد القادم.

وحصد دي بروينه مع منتخب بلاده المركز الثالث في كأس العالم 2018.