دي خيا يرفض تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد

البوابة – رفض الحارس الإسباني ديفيد دي دخيا عرضًا جديدًا لتمديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولم يكشف في أي لحظة سابقة عن وجهته السابقة في حال قرر الرحيل عن الأولد ترافورد.



وبحسب "ذا أثلتيك"، ففي الوقت الذي يريد فيه اليونايتد تمديد عقد حارسه الأساسي، إلّا أن التركيز منصب على تخفيض الراتب، وهو أمر على دي خيا قبوله في حال أراد البقاء في الفريق.

دي خيا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

عندما وقع ديفيد دي خيا عقده في عام 2019، وافق وقتها مان يونايتد على دفع راتب بقيمة 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يعني أن الحارس الإسباني أصبح وقتها الحارس الأعلى أجرًا في العالم.

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من ناحيةأخرى، المدير الفني الهولندي للفريق إيريك تين هاغ يرغب ببقاء دي خيا في الأولد ترافورد بحسب التقارير، ولكن الأخير يرى أن أحد العناصر الرئيسية في نجاح الفريق هذا الموسم وأنه يستحق الأجر الذي يتقاضاه ولن يتراجع حتى لو كلفه ذلك الرحيل.

يشار إلى أن ديفيد دي خيا انضم إلى قلعة الشياطين الحمر في عام 2011، وينتهي عقده في حزيران الصيف المقبل، وطوال هذه السنوات تم الاعتماد عليه كحارس أساسي من قبل العديد من المدربين الذين مروا على الفريق.