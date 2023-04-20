دي خيا يوافق على تخفيض راتبه للبقاء في مانشستر يونايتد

البوابة – كشفت التقارير خلال الساعات الماضية أن الحارس الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا مقبل على توقيع عقد جديد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الحارس الإسباني الذي لعب لصفوف الشياطين الحمر لمدة تقارب العشر سنوات، يقترب من الموافقة على شروط جديدة للبقاء في مسرح الأحلام خلال الأسابيع القادمة.

دي خيا يخفض راتبه للبقاء في مانشستر يونايتد

كشف موقع "ESPN" وعدة مصادر أخرى أن حارس اليونايتد سيكون عليه أن يقبل أن يتم اقتطاع وتخفيض جزء من راتبه حتى يتم توقيع العقد الجديد، حيث أن عقده الحالي ينتهي هذا الموسم وكان يتقاضى خلاله 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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مان يونايتد قد يدفع راتبًا للحارس الإسباني أكثر تواضعًا مما كان يتقاضى سابقًا، أيضًا سيشمل العقد الجديد بنودًا تتعلق بالأداء، وبحسب التقارير فإن مثل هذه الصفقة ستضمن بقاء دي خيا في يونايتد لبقية حياته المهنية.