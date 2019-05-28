رئيس بايرن ميونيخ ينصح بواتينغ بالرحيل

يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ بات في طريقه للرحيل، بعدما نصحه رئيس النادي أولي هونيس بالبحث عن فريق جديد.

وفقد المدافع الألماني مركزه الأساسي لصالح نيكلاس زوله، كما تم استبعاده عن صفوف المنتخب إلى جانب زميليه في الفريق البافاري ماتس هوميلز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.

ولم يشارك بواتينغ في احتفالات بايرن الذي توج بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبتزيغ 3-0 في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين السبت، وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وقال هونيس لشبكة “بي آر” البافارية: "أنصحه بترك النادي. أعتقد بأنه في حاجة إلى تحدٍ جديدٍ، يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن نادٍ جديد”.

وينتهي عقد بواتينغ في يونيو 2021 وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو إنتر ميلان، علماً بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية الموسم الماضي بعدما صرح لصحيفة “فيلت” بأنه أجرى “محادثات جيدة” مع مدرب سان جيرمان مواطنه توماس توخيل، قبل أن تتعثر المفاوضات لاحقاً.