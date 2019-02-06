رئيس برشلونة ينتظر إشارة فالفيردي لمفاوضة إيسكو

إيسكو

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية قبل الكلاسيكو، الذي يجمعه بغريمه ريال مدريد اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عن بعض الأمور الكروية المهمة، وأكد بأنه لا يكره المنافس بل يحب فقط ناديه، ويسعى لخدمته بشتى الطرق الممكنة.

واعترف بارتوميو بأنه يريد ضد إيسكو نجم ريال مدريد، لكن هذا الأمر أقرب إلى الرغبة الشخصية، لإعجابه الشديد بقدرات ومهارات الدولي الإسباني.

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وقال بارتوميو بأن فالفيردي لم يطلب أبداً ضم إيسكو، لذلك لن تذهب إدارة برشلونة إليه، لكن إذا أراد ذلك، فإنه سيتحدث فوراً مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من أجل التعاقد مع النجم الكبير.

يذكر أن إيسكو لا يعيش أفضل أيامه في مدريد، ويريد الرحيل بأي طريقة، نظراً للخلافات القوية بين وبين سانتياغو سولاري المدير الفني للفريق الأبيض.