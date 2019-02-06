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غوارديولا: الانتقادات متسرعة

غوارديولا: الانتقادات متسرعة
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نشر 06 شباط/فبراير 2019 - 16:18 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

أوضح بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الانتقادات بشأن تقلص فرص فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كانت متسرعة، وتوقع حدوث المزيد من التقلبات في الصراع على اللقب.

منح تعادل ليفربول في مباراتين متتاليتين منافسه صاحب المركز الثاني الفرصة؛ للعودة إلى الصدارة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي في حال فوزه على إيفرتون اليوم.

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وشدد غوارديولا على ضرورة التحلي بالهدوء خلال الصراع على اللقب.

يذكر أن مانشستر سيتي يبتعد بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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