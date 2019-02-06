ريال مدريد يوكل ليورينتي مهمة إيقاف ميسي

ماركوس يورينتي

تعددت خطط المدربين لإيقاف خطورة النجم ليونيل ميسي، لكن كانت معظمها تبوء بالفشل أمام إبداع أسطورة برشلونة، لكن سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد توصل لفكرة مبتكرة قد يستعين بها في الكلاسيكو كأس الملك لشل حركة "البرغوث".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سولاري قد يشرك لاعب الوسط الشاب ماركوس يورينتي ضمن التشكيلة الأساسية لهدف واحد فقط وهو مراقبة ميسي إذا ما شارك بعد تبدد الشكوك حول إصابته.

وسبق أن خاض يورينتي تجربة مراقبة ميسي حين لعب بقميصي جيرونا وآلافيس، وأبلى بلاء حسناً، لكن التجربة ستكون مختلفة تماماً هذه المرة إذ يخوض أول كلاسيكو له بعد أن منحه سولاري الثقة هذا الموسم.

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ويراهن سولاري على عنفوان يورينتي ورشاقته وسرعته، للحد من خطورة "ليو" ويبدو أقل عنفاً وتهوراً من كاسيميرو حتى أصبح يشكل تهديداً حقيقياً، للاعب الوسط البرازيلي الذي كان ركيزة أساسية في الفريق خلال السنوات الماضية.

ونجحت بعض الأفكار المدريدية أحياناً في إيقاف ميسي، لكن الأمر تطلب أن يكون رافاييل فاران أو بيبي أو كاسيميرو في أفضل أحوالهم، لذلك يتمنى يورينتي أن يحالفه الحظ إذا أسندت له المهمة الصعبة الليلة في ملعب كامب ناو.