رئيس تشيلسي يتابع شخصيًا مساعي النادي للتعاقد مع جافي

البوابة – أكد مسؤولون في نادي تشيلسي الإنجليزي أنهم حاليًا بصدد اتخاذ خطوات متقدمة بشأن التعاقد مع نجم الوسط الشاب في نادي برشلونة الإسباني جافي.

وبحسب ما كشفت عنه التقارير، فإن لاعب الوسط الموهوب قد يغادر النادي الكتالوني الصيف المقبل بسبب مشاكل تتعلق في تسجيل عقده رسميًا بين النادي ورابطة الليغا الإسبانية.

هل ينتقل جافي إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل؟

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رابطة الليغا والبارسا لم يتوصل كلاهما إلى حل بخصوص الوضع الحالي لعقد جافي مع الفريق، لذا فإنه قد ينتقل مجانًا إلى أحد الأندية خلال الصيف.

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وبناءً على ما سبق، فإن البلوز مستعدون لاتخاذ خطوات سريعة للاستفادة من خدمات اللاعب الشاب والتعاقد معه خلال سوق الانتقالات القادم في الصيف.

وبحسب ما ذكر، فإن رئيس نادي تشيلسي تود بويلي مُصر على إحضار جافي إلى ستامفورد بريدج، حيث يؤمن بأن النجم الشاب قد يشكل ثنائية رائعة مع نجم البلوز الحالي وبطل العالم إنزو فرنانديز.