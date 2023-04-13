لامبارد يعلق على هزيمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

البوابة – تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي يوم أمس للخسارة أمام ريال مدريد على ملعب السانتياغو برنابيو بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكانت شباك البلوز قد استقبلت هدفين بتوقيع كل من النجم الفرنسي كريم بنزيما، والبديل الإسباني خلال المباراة ماركو أسينسيو، في الوقت الذي تم فيه أيضًا تلقي مدافع تشيلسي تشيلويل البطاقة الحمراء.

أول تعليق من لامبارد بعد خسارة تشيلسي في دوري الأبطال

عقب الهزيمة في معقل الملكي سانتياغو برنابيو، علق المدرب المؤقت للبلوز وأسطورة النادي فرانك لامبارد في تصريحات صحفية بعد اللقاء وقال: "لقد كانت من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، ولا يزال لدينا مباراة الإياب وسيتعين علينا الهدوء والمواجهة بقوة كما فعلنا اليوم".

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وأضاف: "هناك أشياء جيدة حدثت ولكن النتيجة النهائية هي الواقع، بشكل عام أخبرت اللاعبين أن كل شيء يمكن أن يحدث هناك في ستامفورد بريدج، نمتلك فريقًا جيدًا وعلينا أن نؤمن بأننا نستطيع الفوز".

واختتم: "لقد كانت نتيجة جيدة وقدمنا أداءً جيدًا أيضًا، أنا أعرف كرة القدم جيدًا ولاعبي الفريق يعلمون أننا لدينا 90 دقيقة أخرى لنلعب ولن تكون مهمة سهلة، ولكننا سنكون على أتم الاستعداد".